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Kahreden kare

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Kahreden kare
Deprem bölgelerinden gelen fotoğraf kareleri yürekleri burkmaya devam ediyor
Mesut Hançer isimli bir babanın 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakamadığı kare, tarifsiz bir trajedi.
AFP, fotoğraf altında babanın yaşamını yitirmiş kızının elini tuttuğunu yazdı.
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