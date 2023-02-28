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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Timurbanga'nın FETÖ bağlantısı saptandı.

Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan müteahhitlerden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticileri arasında yer alan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava bulunan Timurbanga'nın, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

Timurbanga hakkındaki ifade

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik açılan bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıklardan Ö.Y, 8 Kasım 2017'deki duruşmada, firari Mustafa Timurbanga'nın kendisine 2015'teki bir görüşmede haklarında dava açılabileceğini ve bu nedenle yurt dışına kaçacağını söylediğini, kendisinin de beraberinde gelmesini istediğini aktarmıştı.

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