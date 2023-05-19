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Kaderin böylesi

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Kalp krizinden ölen 17 yaşındaki evladının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Edirne’de amatör lig futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki akşam hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba 47 yaşındaki Ramazan Bülent de üzüntüden kalp krizi geçirip, dün sabah yaşamını yitirdi

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Kaderin böylesi
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Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde yaşayan ve Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Keşanspor’da U-18 takım kaptanlığı yapan ve A takımında forma giyen Keşan Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Enes Bülent, önceki akşam saatlerinde tarlada çalıştıktan sonra, dinlenmek üzere otomobile geçti.
Bir süre sonra otomobilin yanına giden baba 47 yaşındaki Ramazan Bülent, oğlunu hareketsiz halde buldu.
Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Bülent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Enes Bülent, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent’te fenalaşarak Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ramazan Bülent de dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Art arda hayatların kaybeden baba-oğlun cenazeleri, dün öğle vakti evleri önünde kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.
 
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