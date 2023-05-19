Kaderin böylesi

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde yaşayan ve Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Keşanspor’da U-18 takım kaptanlığı yapan ve A takımında forma giyen Keşan Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Enes Bülent, önceki akşam saatlerinde tarlada çalıştıktan sonra, dinlenmek üzere otomobile geçti.
Bir süre sonra otomobilin yanına giden baba 47 yaşındaki Ramazan Bülent, oğlunu hareketsiz halde buldu.
Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Bülent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Enes Bülent, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent’te fenalaşarak Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ramazan Bülent de dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Art arda hayatların kaybeden baba-oğlun cenazeleri, dün öğle vakti evleri önünde kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.