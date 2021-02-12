İzmir’i hortum ve dolu vurdu

İzmir'de hortum ve dolu yağışı yaşandı. Çeşme'de hortum nedeniyle ağaçların devrildiği, araçların savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görülürken hortumun en çok Alaçatı Port bölgesini etkilediği öğrenildi. Öte yandan yaralanan vatandaşların sayısının 16'ya yükseldiği aktarıldı

İzmir’de dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi. Alaçatı’da hortum oluştu.

“EN ÇOK ZARAR ALAÇATI PORT’TA OLUŞTU”

Haberi ilk olarak Alaçatı'da yaşayan gazeteci Korcan Karar duyurdu. SÖZCÜ’ye bilgi veren Korcan Karar şunları söyledi;

* Saat 21:20 sıralarında, alışılagelmişin dışında, ürkütücü bir ses duydum. Kısa süre sonra bunun hortum olduğunu anladım.

* Hortum, Alaçatı Mahallesi üzerinde Karaburun yönüne doğru ilerledi. Habercilik refleksi ile dışarıya çıktım.

* Güçlükle ilerlerken, otomobillerin park yerlerinden hallaç pamuğu gibi atıldığını, ağaçların devrildiğini gördüm.

İlk tespitlerine göre en büyük zararın Alaçatı Port'ta olduğunu belirten Karar, bir inşaattaki kule vincin devrildiğini söyledi.



YARALI SAYISI 16’YA YÜKSELDİ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Oran, “Çok şükür ki hayatını kaybeden olmadı” dedi.

Öte yandan yaralı sayısının 16’ya yükseldiği öğrenildi. Yaralılardan 14’ünün Alaçatı Port Mahallesi’nden olduğu belirtildi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU, HAYVANLAR TELEF OLDU

Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu aktaran Oran, ilk belirlemelere göre, 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi.

Bu bölgede hayvan damları bulunduğunu belirten Oran, “Ne yazık bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bir damın altında ise çok sayıda hayvan kaldı. Ekiplerimiz onları kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Oran, çatısı uçan damlardaki hayvanları belediyenin kamyonları ile güvenli olan yerlere sevk ettiklerini açıkladı.

FOTO: KORCAN KARAR

“AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Durum stabil” dedi.