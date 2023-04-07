İttifak polemiği

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Muharrem İnce'ye teklif götürdük, uzlaşamadık' dedi, Memleket Partisi lideri yanıt verdi: “İttifak teklifi yapılmadı”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi öncesi ona bir teklif götürüldüğünü, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi. İnce ise bu açıklamaya, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" sözleriyle yanıt verdi.

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" dedi.

6 lideri bir araya getirenin demokrasi özlemi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek" diye konuştu:

İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.

