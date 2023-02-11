İşte İsias Otel’in sahibi

Adıyaman’da evlatlarımıza mezar olan İsias Otel’in sahibinin Kuzey Kıbrıs’taki Elexus Hotel’in sahibi Mahmut Bozkurt’un kardeşi Ahmet Bozkurt olduğu ortaya çıktı

Adıyaman’da yıkılan ve evlatlarımıza mezar olan İsias Otel’in sahibinin Ahmet Bozkurt olduğu öğrenildi. Ahmet Bozkurt’un Kuzey Kıbrıs’taki Elexus Hotel’in sahibi Mahmut Bozkurt’un kardeşi olduğu da ortaya çıktı.

2018 yılında İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan Mahmut Bozkurt, o dönem İyi Parti’den Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı olmuştu.

Ancak Mahmut Bozkurt’un kardeşi İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt, kardeşinin İyi Parti’den aday olmasına rağmen AK Parti’ye destek verdiğini açıklamıştı.

Ağabeyinin İYİ Partiden milletvekili adayı olmasına rağmen sahibi olduğu ISIAS Otel binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı asarak AK Partililerin gönlünde taht kuran İşadamı Ahmet Bozkurt, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz” demişti.

Ahmet Bozkurt, “24 Haziran seçimleri sadece ülkemiz için değil, bir çok mazlum coğrafyayı da yakından ilgilendiren, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ülkemizde istikrarın sürmesi adına vatandaşlarımızın yine yüksek bir oranla AK Partiyi tercih edecektir. AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Fırat ise 2018 yılında Türkiye’deki seçim çalışmaları kapsamında Ahmet Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Halil Fırat, İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt için “Ahmet bey ilimizin değerli işadamlarımızdan birisidir. Siyasi tecrübesi ve ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla Adıyaman halkının sevgisini kazanmış biridir. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim öncesi sahibi olduğu İSİAS Otel binasına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını astırarak destek vermiştir. Ziyaretimiz esnasında AK Parti ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” diye konuşmuştu.

