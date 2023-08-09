İstanbul’da ulaşıma dev zam

İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Tam bilet ücreti 15 TL oldu. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapılarak 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

Marmaray'da en kısa mesafe ücreti 15 lira, en uzun mesafe ücreti 33 liraya yükseldi.

İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıktı.

OKUL SERVİSLERİ DE ZAMLANDI

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam oranını kabul etmediklerini belirterek İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bugün olağanüstü toplanacağını ve yeni ücret tarifesi açıklayacağını söyledi.

