İstanbul Sözleşmesi için üç duruşma daha

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin üç duruşma daha yapılacak. 7-14 ve 23 Haziran'da yapılacak duruşmaların ardından Danıştay kararını açıklayacak.

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin davalarda üç duruşma daha yapacak.



Sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirerek 28 Nisan'da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki 60'a yakın davayı da 20'şerli gruplar halinde üç ayrı duruşmada ele alacak.

Danıştay 10. Dairesi'nin, 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı üç ayrı duruşmanın ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Danıştay'ta 28 Nisan'da görülen duruşmada, Danıştay savcısı çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istemişti.