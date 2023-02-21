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“İstanbul için deprem eli kulağında”

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Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör beklenen İstanbul depremi için, "Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir, ama eli kulağında" dedi

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“İstanbul için deprem eli kulağında”
Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için ‘eli kulağında’ yorumunu yaptı ve “Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.
T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Şengör’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Kuzey Anadolu Fayı ile Marmara fayı arasında bir korelasyon var mı?
Var, direkt. Marmara Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’nın devamıdır.
Benim anlayabildiğim kadarıyla Prof. Cenk Yaltırak’ın analizi bu iki fayın kırılması arasında tarihsel olarak aşağı yukarı 20-30 senelik bir aralık olduğu tezine dayanıyor. O doğru değil.
Doğru değil ise sizler neden 1999’daki Gölcük Depremi’nden sonra teyakkuza geçtiniz ve İstanbul’u vuracak depremin çok yaklaştığı öngörüsünü dile getirmeye başladınız?
Çünkü burada bir gerilme hesabı yapıldı. İstanbul’un hemen güneyinde Coulomb Teorisi’ne dayanan bir maksimum gerilme tespit edildi. Bizans’tan bu yana gelen zaman aralıklarına bakarsan yaklaşık her 250 senede bir büyük bir deprem vuruyor İstanbul’u. Bu hesabı ya Rockwell ya da Tom Parsons yapmıştı. Buna göre 2000’de yapılan ve hem tarihsel depremleri hem de Coulomb teorisini birlikte içeren analiz size söylediğim ihtimal hesabını gösteriyor. Daha başka bunun üzerine konabilecek bir veri yok.
En son büyük deprem 1766’da olmuştu. Bu hesaba göre üzerine 250 yıl koyarsak 2016 yapıyor.
E işte eli kulağında. Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir.”
 
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