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İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’

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İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’

İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son günlerde İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere bu sefer Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı. Kalafat, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 7’nin üzerindeki iki deprem bölgede yıkıma neden oldu. Depremlerde 40 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Maraş depreminin etkileri geçmemişken dün de Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bu depremlerin ardından Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’da beklenen depremle ilgili haberlere ve açıklamalara çevrildi.

'2030'A KADAR YÜZDE 64 OLASILIKLA İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK'

Haber Global'e konuşan, Prof. Dr. Doğan Kalafat da İstanbul depremi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.”

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