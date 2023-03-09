İstanbul'daki köprünün betonunda midye kabukları çıktı

İstanbul'da beklenen olası deprem köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonunda ortaya çıkan midye kabukları tedirgin etti



Kentte yapı stoku tartışılırken uzmanlar kritik noktalarda bulunan köprü, üst geçit ve viyadüklere dikkat çekiyor. Çökmeleri konusunda olası depremde yardımın ulaşmasına engel olacak yapıların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Maltepe'de D100 Karayolu üzerinde bulunan kavşak köprüsü de o noktalardan bir tanesi. Köprünün paslı ve eğrilmiş demirleri, çatlak duvarları ve betonundan ortaya çıkan midye kabukları sonrası İBB'ye şikayet yağdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Gölcük depreminde viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin düştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Viyadük gibi gördüğünüz yerlerde köprüler var. Viyadük perdelerinin üzerinde köprülerin kirişleri var. O köprü kirişlerinin üzerinden de taşıtlar geçiyor." dedi.

Öte yandan deprem salınımlarında viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin aşağıya düştüğü durumlar olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu düşmeler olduktan sonra buralarda önlem almak için çalışmalar yapıldı. Bu köprü kirişlerinin kenarlarına yerinden kaymasın düşmesin diye çelik profiller ile kayma önleyici eleman montajı yapıldı. 99 depreminde bu kirişlerin bir kısmı yerlere düştü, mesnet dediğimiz kirişlerin oturduğu yerler aşağıya düştü." diye konuştu.

Türkiye 'yi sarsan büyük depremler sonrası gözler İstanbul 'a çevrildi.Kentte yapı stoku tartışılırken uzmanlar kritik noktalarda bulunan köprü, üst geçit ve viyadüklere dikkat çekiyor. Çökmeleri konusunda olası depremde yardımın ulaşmasına engel olacak yapıların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.Maltepe'de D100 Karayolu üzerinde bulunan kavşak köprüsü de o noktalardan bir tanesi. Köprünün paslı ve eğrilmiş demirleri, çatlak duvarları ve betonundan ortaya çıkan midye kabukları sonrası İBB'ye şikayet yağdı.İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Gölcük depreminde viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin düştüğünü belirtti.Yıldırım, "Viyadük gibi gördüğünüz yerlerde köprüler var. Viyadük perdelerinin üzerinde köprülerin kirişleri var. O köprü kirişlerinin üzerinden de taşıtlar geçiyor." dedi.Öte yandan deprem salınımlarında viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin aşağıya düştüğü durumlar olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu düşmeler olduktan sonra buralarda önlem almak için çalışmalar yapıldı. Bu köprü kirişlerinin kenarlarına yerinden kaymasın düşmesin diye çelik profiller ile kayma önleyici eleman montajı yapıldı. 99 depreminde bu kirişlerin bir kısmı yerlere düştü, mesnet dediğimiz kirişlerin oturduğu yerler aşağıya düştü." diye konuştu.