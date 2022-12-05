İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.



İş saati olması nedeniyle hem otobüs hem de tramvay oldukça kalabalıktı.

Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı, büyük hasar oluştu. O sırada yolda olan bir araç da hasar gördü.

4'Ü AĞIR 19 YARALI

Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişiyi sıkıştığı otobüsten çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Bazı yolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle seferlerde ve trafik akışında aksama yaşandı.