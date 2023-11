İstanbul'da dehşet

İstanbul’da Özgür Nayman adlı kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla kendini vurup ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etmek istedi. Eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, Nayman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Sevilay Nayman (40), Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ve Özgür Buğra Nayman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Özgür Nayman'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan Özgür Nayman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.EVDE KOKAİN BULUNDUBir ailenin yok olduğu olayda eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren Özgür Nayman’ın yatak odasında kokain bulundu.Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis, yatak üzerinde bir tabakta kokain bulundu. Evde arama yapan ekiplerin 100 gram kokain daha bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı.Özgür Nayman ayrıca emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.Öte yandan polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süre husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşıldı.İNTİHAR MEKTUBUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞÖzgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'x' hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:"Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu. Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefer yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaradana şükür ettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim"