İskenderun ve Antakya devlet hastaneleri ile polisevi yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri de Hatay oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD verilerine göre kentte yıkılan 200 binada 4 kişini hayatını kaybettiğini 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Oktay, İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkıldığını ifade ederken Vali Rahmi Doğan, Antakya'da Devlet Hastanesi ile polisevinin yıkıldığını belirtti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan derem 5 bölge ve 10 ilde yıkıma neden oldu. AFAD’ın verilerine göre şimdiye kadar 284 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. Deprem bölgesinde bin 710 bina yıkıldı.

HATAY’DA 4 ÖLÜ, 7 YARALI

Depremin vurduğu yerlerden biri de Hatay. Kentte ilk belirlemelere göre yıkılan 200 binada 4 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi de yaralandı. Kentteki havalimanı ise pistteki yarılmalar nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

“HASTANE BİNASI ESKİYDİ”

Deprem bölgesi ile ilgili son verileri canlı yayında paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkıldığını ifade etti. Oktay binada can kaybı ve yaralanma ile ilgili bilgi vermezken binanın eski olduğunu dile getirdi.

“VALİDEN AÇIKLAMA”

Hatay Valisi Rahmi Doğan kentteki son durumla ilgili şunları kaydetti:

“Antakya ve Kırıkhan’da yıkık binalar var. İskenderun’daki ve Antakya’daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.”