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İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor.

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İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor

İskenderun Limanı sahasında, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında konteynerlerde çıkan yangın karadan, havadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.


İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 2

Orman Genel Müdürlüğünden ve Rusya'dan sevk edilen 2 yangın söndürme uçağı havadan, itfaiye ve arazözler de karadan çalışma yürüttü.


İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 3

Gemilerin denizden destek verdiği müdahaleyle alevler büyük ölçüde söndürüldü.


İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 4

Liman ekipleri, hasar gören çok sayıda konteyneri iş makineleriyle yangın sahasından çıkardı.


İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 5


Sahadaki soğutma çalışmaları sürüyor


İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 6
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 7
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 8
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 9
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 10
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 11
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 12
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 13
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 14
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 15
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 16
İskenderun Limanı'nda soğutma çalışması devam ediyor - 17
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