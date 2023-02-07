İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor

Hatay İskenderun’da deprem sonrası limanda konteynırda çıkan yangın gece saatlerinde de devam ediyor. Yangın bölgesi havadan drone ile görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Alevler metrelerce yukarı yükseldi.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





