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İskenderun Körfezi'nde 4,5, Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem

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İskenderun Körfezi'nde 4,5, Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Türkiye’de İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5, Bingöl'ün Solhan ilçesinde ise saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor. Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz." dedi.
-Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ise saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.
 
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