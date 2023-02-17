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İsias Otel'in sahibi ve yöneticileri tutuklandı

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İsias Otel'in sahibi ve yöneticileri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel'in sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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