İsias, apartmandan otele dönüştürüldü iddiası

Kıbrıslı Türk kafilenin de bulunduğu İsias Otel'in, apartmandan otele dönüştürüldüğü ve kolonların kesildiği iddia edildi. Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ise “Bu inşaatın yapımında büyük sıkıntılar var, bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile, yerle bir olabilecek bir binaydı” dedi

Adıyaman’da KKTC kafilesi için ailelerin enkaz önündeki bekleyişi sürerken, İsias’ın apartmandan otele dönüştürüldüğü NTV muhabiri tarafından gündeme getirildi.

NTV Muhabiri Merih Ak, Kıbrıslı Türk kafilenin de bulunduğu İsias Otel'in apartmandan otele dönüştürüldüğü iddiası olduğunu söyledi.

Ak, "Kolonların kesildiği söyleniyor, tüm bunlar yargı sürecinde ortaya çıkacak" dedi.

Ak, Adıyaman’da 4 otelin daha yıkıldığına yönelik bilgi paylaştı. Kıbrıs’tan gelen arama kurtarma ekiplerinin 4 gündür canla başla çalıştığını da ifade eden Ak, “Hepimizin mucizelere ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

FATMA DEMİREL: “BU KADAR AĞIR BİR DEPREM OLMASA BİLE, YERLE BİR OLABİLECEK BİR BİNAYDI”

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, deprem sonrası Adıyaman'da KKTC kafilesinin de kaldığı İsias Otel'de sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte tedirgin bekleyişin de sürdüğünü belirterek “velilerle birlikteyiz, onlara destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel BRT’ye yaptığı açıklamada, “bu konuda bir uzman değilim ama bu inşaatın yapımında büyük sıkıntılar var, bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile, yerle bir olabilecek bir binaydı.” ifadelerini kullandı.

“Binada yıkılma, kıvrılarak gerçekleşmiş” diyen Demirel, enkaz altındaki kişilere ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

