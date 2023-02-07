İngiltere basınında: “Son 100 yılın en büyük doğal felaketi”

İngiltere basını Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili ve Suriye'yi etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen depremleri ve sonrasında yaşananları birinci sayfalarından duyurdu.

İngiltere basını Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili ve Suriye'yi etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen depremleri ve sonrasında yaşananları birinci sayfalarından duyurdu.

Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci": Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını atıyor. Gazete "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" diyor.

Birinci sayfasında Diyarbakır'dan aynı fotoğrafı kullanan Times'ın manşetinde de "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" deniliyor. Gazete, Türkiye ve Suriye'deki ölü sayısının artmasının beklendiğini söylerken, dünya genelinden yardım önerilerinin yağdığını duyuruyor.

"Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü" manşetini atan Financial Times, neredeyse son 100 yıldaki en büyük doğal felaket ülkenin güneydoğusundaki mahalleleri ve Suriye'nin kuzeyini yerle bir ederken, Türkiye'nin krizle başa çıkmaya çalıştığını söylüyor.

Daily Telegraph, Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.

"Onlara yardım edin" manşetiyle çıkan Sun gazetesi, 10 bin kişinin enkaz altında ölmüş olmasından korkulduğunu, çok daha fazla kişinin de enkaz altında kaldığını belirtiyor. Gazete ayrıca, depremzedelere bir yardım kampanyası da başlattığını duyuruyor ve destek olunmasını istiyor.

Daily Mirror gazetesi de birinci sayfasında, Suriye're enkaz altında çıkartılan bir çocuğun fotoğrafıyla birlikte manşetinde "Dehşetin içinde bir umut anı" diyor. Gazete Türkiye ve Suriye'nin yıkıma uğradığını ve yüzlerce binanın yıkılmasının ardından, sağ kurtulanları bulmak için zamana karşı yarışıldığını söylüyor.