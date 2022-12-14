İmamoğlu: Herkesi Saraçhane'ye davet ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen davasıyla ilgili "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen davasıyla ilgili "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı.

Tanıkların dinlendiği davada İmamoğlu'nun avukatlarının savunma için istediği ek süre reddedildi. Reddin ardından avukatlar 'Oturuma ara verin savunma hazırlayalım' talebi sundu.

Hakim duruşmaya 16:00'ya kadar ara verdi.

Saraçhane çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" diyerek yurttaşlara çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu da çağrı yaptı

Verilen arada açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

Avukatların bile salona değil koridora alınmadığı ama avukatlar koridorda ve salondaydı. Buraya gelinceye kadar süren 2,5 saat boyunca bütün iddialar, -ne kadar ahmakça bir dava olduğunu söylemeye gerek yok- bütün söylenenler somut belgeli bir şekilde defalarca çürütülmesine rağmen, her şey ortadayken avukatların yine hiçbir talebi kabul edilmeden, sizler burada Ekrem başkanın, hakkın, hukukun, adaletin yanındayken davaya bugün karar verilmek üzere 16:00'ya kadar ara verildi. Görülen o ki bugün saat 16:00'da karar verilecek. Biz bugün saat 16:00'da mahkemede olurken sizlerin hepinizi Saraçhane'ye Ekrem başkanın yanına yolluyoruz. Biz de burada milletvekillerimize, belediye başkanlarımızla, davanın kararı çıkar çıkmaz sizlerin yanına geleceğiz. Genel başkanımızın sürekli ifade ettiği için bu ülkeye 85 milyon adına yeniden adaleti hep birlikte getireceğiz.

Akşener'den destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı sonrası sosyal medya hesabından "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" notuyla paylaşımda bulundu.





Babacan da destek verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, İmamoğlu'nun çağrısına sosyal medya hesabından destek verdi "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TİP: İstanbul İl Örgütümüz Saraçhane'de olacak

İstanbul İl Örgütümüz halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için bugün saat 16:00'da Saraçhane'de olacak.

Metro seferleri artırıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun çağrısı sonrası sıklaştırılan seferlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır" denildi.

Ne ceza isteniyor?

İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanması da isteniyor.