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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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İmamoğlu davası başladı: Birçok gazeteci salona alınmadı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Duruşma öncesi iç ve dış kapılara polis barikatı kuruldu. Birçok gazeteci salona alınmadı

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İmamoğlu davası başladı: Birçok gazeteci salona alınmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Öte yandan İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanması da isteniyor.

 Duruşma öncesi iç ve dış kapılara polis barikatı kuruldu. Avukatlar girmeye çalışırken sıkıntı yaşandı. Çoğu basın mensupları içeri alınmadı.

İmamoğlu davası: Davayı takip etmek isteyen avukatlar salona alınmadı!

Duruşma öncesi iç ve dış kapılara polis barikatı kuruldu. Avukatlar içeri girmesinde problemler yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun “siyasi yasak” talebiyle yargılandığı duruşma polis ablukasında başladı - Evrensel

Birçok basın mensubu 'içeride yer yok' gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadı. Polislerin 'Talimat gelmeden barikatı açamayız' dediği belirtildi.

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