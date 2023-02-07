İl il can kayıpları !

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son bilgilendirmede dün gerçekleşen 7,7'lik depremin ardından 3 bin 419 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu, yaralı vatandaşlarımızın sayısı ise 20 bin 534 olarak açıklandı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

An itibari ile yine kayıplarımızla ilgili bilgiler vermekle başlayalım.

Toplamda 3 bin 419 kaybımız var, yaralılarımız 20 bin 534.

12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur, bunlardan 4 bin 60’ı Maraş’ta 2 bin 465’i Hatay’da 1314 Gaziantep’te, 1721 Adıyaman’da, 684 Osmaniye’de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya 112.

Sağlık personelimiz dahil toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24 bin 443’tür an itibari ile.

Özellikle dün gece itibari ile vinç itibari çerçevesinde çok ciddi bir yol alınmıştır 500’ü geçti diye biliyoruz.

14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personeli fiilen sahada.

Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak.

Osmaniye merkez, Bahçe ve Kadirli'de bölgeye elektrik verilmeye başlandı. Maraş'ta elektrik veriliyor, Elbistan kısmen veriliyor. Antep, Hatay ve Maraş'a gaz vermek için ekipler fiilen çalışmaya başladı.

TSK'nın daha çok sahada olması çağrısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görürüz. Silahlı kuvvetlerimiz sahadadır.

Göçük altında kalan kişi sayısına ilişkin soru üzerine, "Bizim şu aşamada herhangi bir tahminde bulunmamız ne insani olur ne de afet yönetimi açısından sağlıklı olur."

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Valilerimiz bununla ilgili talimatlandırıldı. Vatandaşların gidecekleri yerde her türlü ihtiyaçları hazırlandı. Antalya olsun Mersin olsun, otellerden bize ayrılan yerler de var. Orada herhangi bir sorun yok.

İL İL CAN KAYIPLARI

Kahramanmaraş: 530 can kaybı

Hatay: 872 can kaybı

Osmaniye: 293 can kaybı

Adıyaman: 770 can kaybı

Diyarbakır: 92 can kaybı

Şanlıurfa: 95 can kaybı

Gaziantep: 481 can kaybı

Adana: 146 can kaybı

Malatya: 166 can kaybı

Elazığ: 2 can kaybı

İL İL YARALI VATANDAŞLARIMIZ

Kahramanmaraş 2 bin 900

Hatay 2 bin 766

Osmaniye 1312

Adıyaman 400

Diyarbakır 770

Şanlıurfa 1791

Gaziantep 3 bin 890

Adana 2 bin 611

Malatya 3 bin 298

Elazığ 376