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Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolünün ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü

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Hesap zamanı
Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman’da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili otel sorumluları Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 4 şahsın da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Adıyaman Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma çerçevesinde şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan ihtimal diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.
 
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