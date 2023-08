“Her an 7 üzeri deprem olabilir”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener uyardı: “Türkiye'nin herhangi bir yerinde 7'lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Ege'de 100 yılda enerji biriktiren fay kırılacakken, bu Doğru ve Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 800 ve bin yıllara varabiliyor. Kimi bölgelerde 2 bin, 2 bin 500 yıl bekleyen enerji biriktiren faylar var. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde 7'lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var. " diye konuştu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıldönümünde, Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.Toplantının açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptı.Özener, özetle şöyle konuştu:120 yılda 12 bin deprem var 4’ten büyük. Burada ülkemizin ne kadar yoğun sismik aktiviteye sahip olduğunu görüyorsunuz.Bizim ülkemizde her gün 3'ün üzerinde bir tane deprem muhakkak oluyor; 3 ile 3.9 arasında. Neredeyse her hafta 4 ile 4.9 arasında bir depremimiz var.1.5 ayda bir 5 ile 5.9; ortalama 1.5 yıl sürede 6 ile 6.9 arasında depremimiz var ve ortalama 6.2 yıl içinde 7'nin üzerinde deprem bu coğrafyada maalesef yaşanıyor. Dolayısıyla ülkemiz, deprem ülkesi.Deprem çözümü yapılan sayılara bakarsanız 2023 yılında özellikle yaşamış olduğumuz iki büyük depremden sonra artçı şoklarla birlikte bugün itibarıyla 46 binin üzerinde deprem meydana geldi.Depremler Gaziantep-Maraş depremlerinin olduğu yere yoğunlaştı. 50'nin üzerinde o bölgede 5'in üzerinde deprem var. 4'ün üzerindeki deprem sayısı da 600'ün üzerinde.Sadece o bölgede değil, 4'ün üzerindeki depremlere baktığımız zaman 741 tane tüm Türkiye'de deprem var.Diğer bölgelerde de olan depremleri görüyorsunuz, bunlar Kuzey Anadolu fayı üzerinde. Marmara Denizi'nde olan 4’ün üzerinde depremler var.Marmara'da da 3'ün üzerinde 3 bin 500 tane deprem meydana geldi. Yani yaklaşık her yıl 30'un üzerinde ya da 30 civarında 3'ün üzerinde deprem var Marmara Bölgesi'nde.2000 yılında, bazı yıllarda 900, bazı yıllarda 600'ün üzerinde Marmara Bölgesi'nde deprem oluyor. Bazı zamanlar spekülasyonlar olabiliyor.-2020 ile 2023 yılları arasına baktığımız zaman 3 yıl içerisinde Marmara'da 3 bin tane deprem var. Bunların kimi her yıl ortalama ya da bazı yıllarda 4'ün üzerinde 4 tane dahi depremimiz olabiliyor. Dolayısıyla Marmara sismik olarak aktif bir alan.Ege’de 100 yılda enerji biriktiren fay kırılacakken, bu Doğru ve Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık 800 ve bin yıllara varabiliyor.Kimi bölgelerde 2 bin, 2 bin 500 yıl bekleyen enerji biriktiren faylar var. Dolayısıyla Türkiye’nin herhangi bir yerinde 7’lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var.Yani sismik boşluklar var. Marmara’ya baktığımız zaman Kuzey Anadolu fayı içinde kırılmamış 130 kilometrelik yaklaşık bir alan var Marmara Denizi içerisinde.Doğu Anadolu'da da farklı kırılmayan yerler var. Türkiye’de Kuzey Anadolu fayı üzerinde Yedisu segment dediğimiz Marmara sismik boşluğu, Doğu Anadolu üzerinde de sismik boşluklar var.Bunlar deprem tekrarlama aralıklarını doldurdukları zaman bu depremleri maalesef biz yaşayacağız.”