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Hatay’dan kan donduran görüntüler

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Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen görüntüler yürek sızlattı

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Hatay’dan kan donduran görüntüler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar havadan görüntülendi.
Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.
Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.
 
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