Hatay’dan kan donduran görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar havadan görüntülendi.
Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.
Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.
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