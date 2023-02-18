Hatay’da 20 bin kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin bölgedeki illere verdiği hasar büyük oldu. 10 ilde 38 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaket Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, SÖZCÜ'ye özel olarak kentteki acı bilançoyu açıkladı.
Lütfü Savaş, “Bugüne kadar Hatay'da 20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var. 24 binin üzerinde tespit edebildiğimiz yaralımız var. Bunların bir kısmı şehir dışında bir kısmı şehir içerisinde. Tıp fakültesi ve dışarıdan gelip sahra hastanesi kuran dostlarımızın hastanelerinde tedavi görüyor” diye konuştu.
Antakya'da su ve elektrik sorunlarının devam ettiğini belirten Lütfü Savaş, “Çoğu yere elektrik verdik ama Antakya ıssız, geceleri karanlık duruyor. Maalesef Antakya'ya çok elektrik merkeze verilemiyor. Çünkü çok açık kablo, yıkılmış apartman var. Su konusunda Antakya ve Defne biraz da Samandağ'a su veremedik. Bunun dışında her yere su verdik” şeklinde konuştu.
Altyapıdaki zararın çok büyük olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “Şu anda sadece Antakya’da en az yüzde 80’ini yıkmak zorundayız yıkılanların dışında” dedi.
Hatay'da yıkılan ve hasarlı binalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Lütfü Savaş, “Hatay'da 3 binin üstünde yıkılan bina var. 20 bin civarında ağır hasarlı, 10 bin civarında orta hasarlı bina var. Hepsini yıkmamız lazım. Cenazelerimizi defnederken bir yandan hafriyat çalışmaları başlıyor. Hatay'ı tekrar nasıl ayağa kaldırırız bunun çalışmasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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