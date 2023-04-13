Hatay'ın son hali yürekleri sızlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.
En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.
Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.
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