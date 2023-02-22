Hatay, hayalet şehre döndü

Hatay’da önceki geceki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı. Enkaza dönüşen şehir havadan görüntülendi. Hatay adeta hayalet şehre döndü

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti.

Önceki akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, önceki gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü.

Terk edilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar drone kamerasıyla kaydedildi.

