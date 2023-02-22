Hatay'da yan sanayi yok oldu

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekonomik bilanço da ağır.
Kent birçok medeniyete ev sahipliği yaparken, tarih ve gastronomi merkezi konumunda.
Demir-çelik, mobilya, ayakkabı, tarım ve turizm kentte öne çıkan sektörler.
Depremde dağ yamacına kurulu iki organize sanayi bölgesi çok yüksek zarar almazken, yan sanayi adeta yok oldu.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, yan sanayi olarak tabir edilen 2 bin işletmenin neredeyse 1700'ünün yıkılmış durumda olduğunu söyledi.
Barınma ihtiyacı nedeniyle pek çok vatandaş kenti terk ediyor. Çalışacak personel bulunamayacağını belirten Çinçin şunları kaydetti:
"İnsan kaynağında ciddi bir sıkıntı var. Haklı olarak mavi ve beyaz yakalılar şehri terk etmiş durumda. Özellikle çocuklu aileler eğitim için çevre illere akın etmiş durumda. Bizim bu mavi ve beyaz mavi yakalılara güvenli ortamlar yaratma mecburiyetimiz var. Bunu ne kadar başarabilirsek üretime dönmek mümkün."
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