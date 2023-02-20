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Hatay'da, ölen çocuklar anısına balon

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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren çocuklar, yıkılan özel bir anaokulun enkazına asılan balonlarla anıldı

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Hatay'da, ölen çocuklar anısına balon
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda bulunan bir anaokulu da yıkıldı.
Okulun enkazındaki demir çubuklara, Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Çocuk Derneğinin üyelerince farklı renklerde balonlar asıldı.
Derneğin kurucu üyelerinden Emircan Turalı, depremde çok sayıda çocuğun da vefat ettiğini söyledi.
Dernek olarak özellikle kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin faaliyetler yürüttüklerini belirten Turalı, deprem haberini alır almaz Adana'dan afet bölgesine geldiklerini anlattı.
Turalı, Dernek Başkanı Ogün Sever'in "Deprem bölgesinde ulaşılamayan, meyve suyu, şeker verilemeyen çocuklar için balon asalım." dediğini aktardı.
Depremde vefat eden çocuklar nedeniyle duydukları hüznü anaokulu enkazına balon asarak gösterdiklerini anlatan Turalı, şöyle devam etti:
"Biz burada ulaşamadığımız çocuklara balon, şeker vermek istedik. Hafif de olsa gönüllerine dokunmak istedik ama yapamadığımız için böyle bir şey yaptık. Keşke bu deprem olmasaydı da balonları onların ellerine verebilseydik, oynasalardı. En azından biraz gönüllerine dokunabilseydik, onları güldürebilseydik."
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