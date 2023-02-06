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Hatay'da dehşete düşüren görüntüler!

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Kahramanmaraş'taki depremin etkilediği Hatay'dan gelen görüntüler adeta şoke etti. Binaların yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmaları devam ederken, korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı. Havalimanı pistinin enine doğru yarıldığı görülürken, Kırıkhan-Reyhanlı yolundaki asfaltta derin çatlaklar oluştu. Bazı araçların da oluşan çatlaklara düştüğü belirlendi.

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Hatay'da dehşete düşüren görüntüler!

Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde yıkımlara yol açarken; Hatay'dan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.

Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

HAVALİMANININ PİSTİNDE YARIKLAR OLUŞTU

Depremden etkilenen havalimanın pistinde tahribat oluştu.

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Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

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KARAYOLUNDA ASFALT YARILDI, ARAÇLAR İÇİNE DÜŞTÜ

Kırıkhan-Reyhanlı Yolu Akpınar Mevkii'nde de asfaltın çöktüğü ve bazı araçların oluşan dev yarıkların arasına düştüğü görüldü.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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