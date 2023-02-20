Hatay'da çifte depremde: 3 ölü

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremden 3 dakika sonra Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. İçişleri Bakanı Soylu, depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin de yaralandığını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.



Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

SAMANDAĞ'DA 5,8'LİK DEPREM

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.



5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Samandağ'da saat 20.19 ve 20.24'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını da bildirdi.

ANTAKYA'DA 2 BİNA YIKILDI



Merkez üssü Defne olan 6,4 büyüklüğündeki depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina çöktü.



Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.



Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binanın enkazında 1 kişiye ulaşıldı. Sağ çıkarılan bu kişi hastaneye götürüldü.



Bu binada enkaz altında olduğu öğrenilen 3 kişiye daha ulaşılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

İpek Sokağı'ndaki binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Başman, AA muhabirine, sarsıntı sırasında bu müstakil evde olduklarını söyledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmeyen evin iki odadan oluşan eski bir yapı olduğunu belirten Başman, "Göçük altından kendi imkanlarımla çıktım. Deprem sırasında 4-5 kişiydik. Kızım ağır yaralı, amca oğlu vefat etti. Diğerleri çıktı." dedi.