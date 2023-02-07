Hatay'da 29 saat sonra gelen mucize

Hatay'da depremden 29 saat sonra sonra 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara destek vermek üzere Konya'dan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin sesin geldiği yerlerde yaptığı çalışmayla biri kadın iki kişi, depremden 14 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.



26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı.

Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ YAŞINDAKİ MİRAN, 22 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTULDU

Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

Kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.



Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

24. SAATİNDE ENKAZDAN KURTULAN 'DENİZ' UMUT OLDU

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılarak, umut oldu. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı. Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu.