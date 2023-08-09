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Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonunun çıkışına otomobilini park eden H.Y. isimli sürücü burada uyudu. Sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Sürücüyü uyandırmak için cama vuruldu, otomobil sallandı. H.Y., saatler süren uğraş sonucu uyandırılabildi.

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Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi.
Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 2

Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli şahıs, 34 GRB 766 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti.

Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 3

Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı.

Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 4

O esnada akaryakıt almaya gelen TIR’lar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı.


Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 5

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız oldu.


Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 6

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 7

Polis ekipleri de H.Y.’yi uyandırmak için çaba sarf etti.

H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı.

Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı - 8

Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi.

Polis memuru, otomobili bunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti.

Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi.

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