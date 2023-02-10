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Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanelerde tedavisi devam eden 162 çocuk olduğunu açıkladı. Bakanlık 101 çocuğun tedavisinin tamamlandığını ve bakanlığın ilgili birimlerine teslim edildiğini bildirdi. Kimlik doğrulaması yapılan 18 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

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Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Depremden en çok etkilenenler arasında çocuklar da bulunuyor. Bazı çocuklar ailelerini kaybetti, bazıları ailesinden ayrı düştü. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hastanelerde tedavisi devam eden 162 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık şimdiye kadar 101 çocuğun tedavisinin tamamlandığını ve bu çocukların ilgili birimlere teslim edildiğini ifade ederken, 18 çocuğun ise kimlik doğrulama işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildiğini aktardı. 

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle:

- 0 501 730 10 50

- 0 501 730 10 51

- 0 501 730 10 52

- 0 501 730 10 53

- 0 501 730 10 54

- 0 501 730 10 55

- 0 501 730 10 56

- 0 501 730 10 57

- 0 501 730 10 58

- 0 501 730 10 59

- 0 501 730 10 60
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