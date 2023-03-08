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Hasar, 100 milyar doları aşabilir

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Birleşmiş Milletler, Türkiye'de depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini açıkladı

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Hasar, 100 milyar doları aşabilir
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Gaziantep'ten video konferansla katıldı.
6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 1 ay geçtiğini belirten Vinton, deprem nedeniyle bölgedeki 2,7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya iş yerinin yıkıldığını belirtti.
Vinton, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla, hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Felaketin boyutlarının benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu söyleyen  Vinton, "Uluslararası camiaya bizim mesajımız, bu felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere gösterdiği cömertliği, şimdi Türkiye'ye gösterme zamanı. Bu, sadece bölgedeki fiziki altyapının yeniden inşasının finanse edilmesi veya desteklenmesi açısından değil, toplumun normale dönmesi açısından çok önemli." değerlendirmesini yapmıştı.
 
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