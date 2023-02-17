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Hamdi Alkan'ın acı günü

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Ünlü oyuncu Hamdi Alkan’ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan yaşamını yitirdi

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Hamdi Alkan'ın acı günü

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Alkan'ın vefat haberini Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu. Alkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anneme veda... Canım annem dün akşam (önceki akşam) vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki... Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü... Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet."
 
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