Halit Kıvanç'ın adı stadyuma verildi

Kısa süre önce vefat eden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'da yaşayacak

97 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı, İBB tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan bir stada verilerek ölümsüzleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılından beri yapımı devam eden stada 'Halit Kıvanç Stadyumu' adını verme kararı alırken, stadyumun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Saha zemini FIFA onaylı olan stadı Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ve eşi Bülbin Kıvanç ziyaret ederek mutluluklarını dile getirdi.



"JEST OLARAK KABUL ETTİK"



Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, stadyuma babasının adının verilmesini jest olarak kabul ettiklerini ifade ederek, "Bu stada babamın adının verilmesi ihtimali bizi çok sevindirdi. Birincisi, bir yere adı verilecekse bunun futbol ile ilgili olması çok uygun bir tercih. İkincisi semt stadı olması gençlik kulübünün kullanacak olması bizi ayrıca mutlu etti. Birçok kulübün aynı anda kullanacak olması, buradan sporcular yetişmesi anlamına geliyor. Babam da çok uzun zaman Türkiye'de futbola hizmet etmiş birisi. Böyle bir bağlantıdan iyi bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bizi memnun eden bir tercih oldu. Jest olarak kabul ettik, belediyeye teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

Ümit Kıvanç