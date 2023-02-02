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Hadise yine çok cesur

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Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından ayna karşısında çektiği iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı

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Hadise yine çok cesur
Geçtiğimiz sene Mehmet Dinçerler ile kısa süreli ir evlilik yaşayarak gündeme gelen şarkıcı Hadise, yoğun konser maratonu ve kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle cesaretini gösteren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan Hadise, ayna karşısında verdiği bir pozu yayınladı. Şarkıcının makyajsız ve iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
 
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