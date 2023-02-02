Hadise yine çok cesur

Geçtiğimiz sene Mehmet Dinçerler ile kısa süreli ir evlilik yaşayarak gündeme gelen şarkıcı Hadise, yoğun konser maratonu ve kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle cesaretini gösteren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan Hadise, ayna karşısında verdiği bir pozu yayınladı. Şarkıcının makyajsız ve iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.