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Hablemitoğlu süikastinin zanlısı Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi

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Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi.

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Hablemitoğlu süikastinin zanlısı Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi
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18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi.

Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebinin Filibe İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kabul edildiği bildirildi.

Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, daha önce halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu ve "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korktuğunu" söylemişti.

Hablemitoğlu soruşturması

Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturmada suikastın zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş ile Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, firari Göktaş dışındaki şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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