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Gözyaşları sel oldu

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Binlerce kişi Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na gitti. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenle zaman durdu

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Gözyaşları sel oldu
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Dolmabahçe ve çevresinde de 09.05'te hayat bir kez daha durdu...
7’den 70’e Türkiye’nin birçok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.
Atatürk’ün odasını ziyaret etmek isteyen 7’den 70’e her yaştan vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Saat 09.05’i gösterdiğinde Saray’ın çevresinde toplananlar saygı duruşuna geçti. Ata’nın hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarette ise duygu dolu anlar yaşandı.
Çocuklar, gençler, yaşlılar, binlerce kişi saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Gelenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.
Odayı ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk’ün Türk bayrağı serili yatağı ile çevresine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
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