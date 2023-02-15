“Göçük altında 155 bin kişi var”

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısına ilişkin dehşet verici bir tahminde bulundu. Ercan, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken can kaybı sayısı ise artıyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ercan yaptığı paylaşımda, enkaz altında toplam 264 bin kişi olduğunu, 80 bin kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 29 bin can kaybı olduğunu, sonuç olarak ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti:

“Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi.”

