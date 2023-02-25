Türkiye’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, KKTC'li sporcu kafilesine hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili soruşturma için "Emin değilim ama gizlilik kararı yok diye biliyorum." açıklamasını yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı.

Bekir Bozdağ, 35 Kıbrıslı Türk’e mezar olan Grand İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği yönündeki iddialara ilişkin, “Şu anda emin değilim ama soruşturduk, gizlilik kararı yok diye biliyorum. Arkadaşlara baktırdım. Gizlilik kararı olmadığına dair bilgi verdiler.” dedi.

Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan, Isias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmaya önce gizlilik kararı getirildiğini, tepkiler üzerine bu kararın kaldırıldığını ve akabinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “gizlilik kararı yok” açıklamasını yaptığını söylemişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik kararı olmasıyla ilgili tepkiler üzerine, “İsias Otel dahil hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını” açıklamıştı…

İsias Otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

