Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza

Giresun'da tonlarca bakır ve çinko atığının doğaya yayıldığı maden işletmesinin cezası belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı firmaya üst sınırdan, 12 milyon lira ceza verdi. Firma ayrıca faaliyetten de men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza verdi. Ayrıca faaliyetten tamamen men etti.

Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen olayda bir maden işletmesinin atık barajındaki set yıkıldı.



Barajda biriken 4 bin 500 tondan fazla bakır ve çinko atığı çevreye yayıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden şirketinin üst sınırdan para cezasına verilmesine karar verdi.

İşletmeye 12 milyon lira ceza kesildi ve faaliyetten men etti.



Bölgede atıkların toplanması ve temizle çalışması sürüyor.