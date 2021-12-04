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Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza

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Giresun'da tonlarca bakır ve çinko atığının doğaya yayıldığı maden işletmesinin cezası belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı firmaya üst sınırdan, 12 milyon lira ceza verdi. Firma ayrıca faaliyetten de men edildi.

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Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza verdi. Ayrıca faaliyetten tamamen men etti.


Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 2

Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen olayda bir maden işletmesinin atık barajındaki set yıkıldı.
 


Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 3

Barajda biriken 4 bin 500 tondan fazla bakır ve çinko atığı çevreye yayıldı.


 
Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 4

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden şirketinin üst sınırdan para cezasına verilmesine karar verdi.


Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 5

İşletmeye 12 milyon lira ceza kesildi ve faaliyetten men etti.
Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 1
Bölgede atıkların toplanması ve temizle çalışması sürüyor.

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