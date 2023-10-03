Geride çok sevdiği eşi ve 6 aylık bebeği kaldı

TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne önceki gün hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasp edilen veteriner teknikeri 24 yaşındaki Mikail Bozlağan’ın cenazesi, Kayseri’de toprağa verildi.
Cenaze namazının kılınacağı camiye TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.
Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.
Şehidin tabutuna sarılarak defalarca öpen anne Fatma Bozlağan; "Mikail'im seni böyle tabutta mı görecektim. Yavrum daha yeni baba olmuştun. Seni katledenler Günyüzü görmesin. Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin" diyerek feryat etti.
Şehidin eşi Edanur Bozlağan ise tabuta sarılarak eşine seslendi. Bu sırada şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf'ın sürekli ağlaması ise törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Güçlükle ayakta durabilen şehidin eşi ve annesine sağlık ekipleri müdahale etti.
GEÇ BULUŞTULAR ERKEN AYRILDILAR
Şehit Mikail Bozlağan'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Vetirner Teknikerliği Bölümünü açıktan okuyarak veteriner olduğu öğrenildi. Mikail Bozlağan'ın kendisiyle aynı köylü olan ve çocukluk aşkı olan Edanur ile 2 yıl önce dünya evine girdi.
6 ay öncede çocukları Yağız Asaf'ı kucaklarına alan çiftin mutlulukları terör saldırısıyla birlikte artık fotoğraflarda kaldı.
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