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Genç avukat balık yerken hayatını kaybetti

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Bodrum’a tatile gelen ve arkadaşları ile bir restorana yemeğe giden İstanbul Barosu avukatlarından Elif Alev Çevikdal aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen Çevikdal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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Genç avukat balık yerken hayatını kaybetti
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Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen ve arkadaşları ile bir restorana yemeğe giden İstanbul Barosu avukatlarından Elif Alev Çevikdal aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen Çevikdal, kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bir dava için gelen 43 yaşındaki  İstanbul Barosu avukatı Elif Alev Çevikdal, arkadaşları ile Turgutreis Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe gitti.
Çevikdal bir süre sonra aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen ve çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Çevikdal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Çevikdal'ın ani ölümü meslektaşları arasında şok etkisi yarattı.
Çevikdal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
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