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Gaziantep'te ikiz mucize

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Gaziantep'te ikiz mucize
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra kurtarıldı.
İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma ekipleri, "mucize geliyor" diye bağırarak beton yığınlarının arasından gözyaşları içinde çıkardıkları bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İkiz bebeklerin çıkarılması, çevrede umutla bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı. Bebekler hastaneye kaldırıldı.
Zaman zaman sessiz olunması çağrısında bulunan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı.
Enkazdan çıkarılan anne ve baba da 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye sevk edildi.
 
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