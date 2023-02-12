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Gaziantep'te depremin etkisiyle dev çukur oluştu

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Gaziantep'te depremin etkisiyle dev çukur oluştu

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

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