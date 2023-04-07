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Gana, Aksa ile 20 yıllık, 2. santral sözleşmesini imzaladı

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Gana, Aksa ile 20 yıllık, 2. santral sözleşmesini imzaladı
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KKTC’nin enerji tedarikçilerinden olan, üç kıtada yatırımları bulunan Aksa Enerji’nin, Gana’daki alım garantili ikinci santrali kuruyor.
Afrika’daki yatırımlarını geliştiren Aksa Enerji’nin, Gana’ya yaptığı ilk santralin sözleşmesi geçtiğimiz yıl 15 yıl uzatılmasının ardından, yeni yapılan antlaşmaya göre Aksa Gana’daki ikinci santrali kuruyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni antlaşmaya göre, Gana, hizmet aldığı Aksa Enerji’den talep ettiği yeni yatırım karşılığında 20 yıl garantili yeni hizmetler alacak.
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye bağlı Aksa Energy Company Ghana Limited olarak, 6 Nisan 2023 tarihinde Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda ABD Doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştır.
 
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